Elazığ’da sır gibi ölüm: 52 yaşındaki şahsın cansız bedeni bulundu!

Elazığ'ın merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Levent Sokak'ta, 6 katlı bir binanın son katında yaşayan Celal Atilla (52), yakınlarının gün boyunca kendisinden haber alamaması üzerine, durum 111 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle balkondan içeri giren ekipler, Atilla'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Celal Atilla'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şüpheli ölüm üzerine, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Atilla'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.