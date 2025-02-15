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Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
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Elazığ’da silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 00:57 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 01:13

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Olay, Çaydaçıra Mahallesi Emsal Sokak’ta, Elazığ Adliyesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine silah çekti. Çıkan çatışmada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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