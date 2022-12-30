Elazığ'da refüje çıkan taksi yan yattı: 3 yaralı

Elazığ'da Z.G. yönetimindeki taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkarak yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Z.G. yönetimindeki 23 T 0291 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Yan yatan takside araç sürücüsü Z.G. ile 2 yolcusu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.