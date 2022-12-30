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Elazığ'da refüje çıkan taksi yan yattı: 3 yaralı

Elazığ'da refüje çıkan taksi yan yattı: 3 yaralı
30.12.2022 22:40

OTOMATİK OYNAT

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Elazığ'da Z.G. yönetimindeki taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıkarak yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Z.G. yönetimindeki 23 T 0291 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Yan yatan takside araç sürücüsü Z.G. ile 2 yolcusu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşam Videoları
Kaza, akşam saatlerinde Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Z.G. yönetimindeki 23 T 0291 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Yan yatan takside araç sürücüsü Z.G. ile 2 yolcusu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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