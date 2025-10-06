Elazığ’da protokol yolunda feci kaza: 3 yaralı

PODCAST CANLI YAYIN
Elazığ’da protokol yolunda hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ADA 004 plakalı otomobil ile 23 AFB 330 plakalı hafif ticari araç, protokol yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

