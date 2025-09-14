PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ’da pompalı tüfekle silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı

Elazığ’ın Çaydaçıra Mahallesi’nde pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırı anı ve yaralının başında bekleyen çocuğun görüntüleri kameraya yansıdı.

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

İddiaya göre, olay sırasında araçla gelen bir şahıs yol ortasında durarak eve pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın eve ateş ettiği an ve yaralının başında bekleyen bir çocuğun bulunduğu görüldü. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bunlar da Var

Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
Samsun’da feci kaza! Araç nehre uçtu! 2 ölü 1 yaralı
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
SON DAKİKA | Marmaray Yenikapı durağında bir kişi intihar etti
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin görüntülerini yayınladı!
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''
Oktay Kaynarca ''Kim Milyoner Olmak İster'' yarışmasında verilen cevaba çok şaşırdı: ''Hiç dinlemedin mi?''

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle