Elazığ’da pompalı tüfekle silahlı saldırı kamerada: 1 yaralı

Elazığ'ın Çaydaçıra Mahallesi'nde 5 gün önce meydana gelen olayda, iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

İddiaya göre, olay sırasında araçla gelen bir şahıs yol ortasında durarak eve pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın eve ateş ettiği an ve yaralının başında bekleyen bir çocuğun bulunduğu görüldü. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.