Elazığ’da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Saray Bosna Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 23 ADJ 331 plakalı otomobil, karşı şeride geçtikten sonra istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 1 kişi yaralandı.