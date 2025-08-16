Elazığ’da otomobil duvara çarptı: 1 yaralı
Elazığ’ın Abdullahpaşa Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
ELAZIĞ'DA OTOMOBİL DUVARA ÇARPTI: 1 YARALI
Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Saray Bosna Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 23 ADJ 331 plakalı otomobil, karşı şeride geçtikten sonra istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.