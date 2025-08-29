PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ’da meydanda bıçaklı kavga: 2 yaralı

Elazığ Cumhuriyet Meydanı’nda iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçakların çekilmesiyle kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI
Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı.

