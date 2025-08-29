Elazığ’da meydanda bıçaklı kavga: 2 yaralı

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçakların çekilmesiyle kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri kavga ile ilgili inceleme başlattı.