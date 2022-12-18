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Elazığ’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Elazığ’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
18.12.2022 10:28

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Olay, gece saatlerinde merkez Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönen olayda bir kişi yaralandı. Şüpheli şahıs ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan devriyedeki çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine gelerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kavgada sol bacağından yaralanan şahıs, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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