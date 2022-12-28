Haberler Yaşam Videoları Elazığ’da kontrolden çıkan araç, refüje çarptıktan sonra karşı yola çıktı. Aracın sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı

Elazığ’da kontrolden çıkan araç, refüje çarptıktan sonra karşı yola çıktı. Aracın sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı

Elazığ’da kontrolden çıkan araç, refüje çarptıktan sonra karşı yola çıktı. Aracın sürücüsü kazanın ardından olay yerinden kaçtı
28.12.2022 00:52 - Son Güncelleme: 28.12.2022 01:25

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:42
Bandırma'da baca yangını...
Yaşam 07:14
Kilolarca uyuşturucu, binlerce...
Yaşam 00:30
Kahramanmaraş'ta deprem!
Yaşam 03:26
12 kişinin yaralandığı kaza! O...
Yaşam 01:25
İnşattan düşen işçi yaralandı
Yaşam 01:36
Balıkesir’de cadde ortasındaki...
Yaşam 02:43
Bastığı çatıdan apartman...
Yaşam 02:03
Telefonuna gelen mesajla...
Yaşam 03:16
100 kilo hurda gazeteden dev...
Yaşam 01:55
Vatan şairi Mehmet Akif...
Yaşam 03:01
Fatih Sultan Mehmet...
Yaşam 00:53
Alkollü sürücü park halindeki...

Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Caddesi istikametine seyir halindeki T.D. hakimiyetindeki 23 ADH 074 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı yola çıktı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.Öte yandan, kazanın yaşandığı yerin 20 metre ilerisinde bir kaza daha meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Malatya yönüne doğru ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, önce orta refüje, ardından reklam panosuna daha sonra da ağaca çarparak durabildi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, her iki kazayla ilgili inceleme yaptı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA