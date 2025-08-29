Elazığ’da Keban Barajı’nda kaybolan adam ölü bulundu

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'ne giren 45 yaşındaki Ahmet Işık'ın cansız bedeni, yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu.

GÖLDE KAYBOLDU

Olay, merkeze bağlı Yenikapı Köyü'nde meydana geldi. Ahmet Işık (45), serinlemek için girdiği Keban Baraj Gölü'nde kısa süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleriyle birlikte jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekipler gölde yoğun bir çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaklaşık iki saat süren arama çalışmalarının ardından dalgıç ekipleri Ahmet Işık'ın cansız bedenine ulaştı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.