Elazığ’da kafede silahlı saldırı kamerada: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 9.04.2025 00:47:58 Güncelleme Tarihi: 9.04.2025 00:50:42

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana gelen silahlı saldırı, büyük bir paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, kafe içerisinde bir kişi yanına gelen iki şahsa belinden çıkardığı silahla ateş etti. Saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı, kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.