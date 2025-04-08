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Elazığ’da kafede silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
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Elazığ’da kafede silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 8.04.2025 21:37:20

Cumhuriyet Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Elazığ'ın Cumhuriyet Mahallesi Erdeniz Sokak'ta bulunan bir kafede akşam saatlerinde meydana gelen olay, büyük bir paniğe neden oldu. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen tabancalarla 2 kişi yaralandı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

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