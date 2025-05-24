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Elazığ’da kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı
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Elazığ’da kafa kafaya çarpışma: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 24.05.2025 01:19:21 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 01:22:33

Elazığ’ın Ataşehir Mahallesi’nde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil, mahalle içerisinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın meydana geliş nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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