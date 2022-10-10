Haberler Yaşam Videoları Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
10.10.2022 10:18

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:56
Ambulans yaya geçidindeki...
Yaşam 01:39
Kamyonet ile otomobil...
Yaşam 01:18
Ardahan’ın yüksek kesimlerinde...
Yaşam 01:07
Gemi kaptanını kızının gözü...
Yaşam 00:51
Sürücülerin yumruk yumruğa...
Yaşam 00:28
Trafikte tehlike saçan patenli...
Yaşam 00:21
Ümraniye’de yol verme kavgası:...
Yaşam 00:50
İskenderun Körfezi´nde...
Yaşam 01:48
El freni çekilmeyen otomobil...
Yaşam 01:29
Boğaz'da tekne battı
Yaşam 01:21
Kadınlara tuzak kuran çete...
Yaşam 00:49
Elektrik panosunda bulunan...

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda, 1 kişi öldü 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Tanıriz idaresindeki 55 UA 823 plakalı otomobil ile Ö.D. yönetimindeki 23 ADT 307 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Tanıriz olay yerinde hayatını kaybederken 2’si ağır 4 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tanıriz’in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA