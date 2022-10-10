Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıda, 1 kişi öldü 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu Gözeli Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Tanıriz idaresindeki 55 UA 823 plakalı otomobil ile Ö.D. yönetimindeki 23 ADT 307 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Tanıriz olay yerinde hayatını kaybederken 2’si ağır 4 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Tanıriz’in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.