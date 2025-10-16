PODCAST CANLI YAYIN
Elazığ’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Elazığ’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, gece yarısı İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

