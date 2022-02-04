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Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu bir araç çay ocağına daldı

Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu bir araç çay ocağına daldı
04.02.2022 13:02

OTOMATİK OYNAT

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Elazığ’da çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkarak bir çay ocağına girdi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Kaza, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte ilerleyen 23 EL 949 plakalı otomobil, bir anda sağ şeride geçerek 23 LU 803 plakalı hafif ticari araca çaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir çay ocağına girdi. Kazada, şans eseri yaralanan olmazken iş yerinde ve araçlarda maddi hasar oluştu. O anlar ise saniye saniye başka bir iş yerinin güvenlik kameraların yansıdı.

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