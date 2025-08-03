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Elazığ’da iki araç çarpıştı!

Elazığ’ın İcadiye Mahallesi’nde bir otomobil, arazi aracına yandan çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken iki araçta da maddi hasar oluştu.

ELAZIĞ'DA İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: YARALANAN OLMADI

Elazığ'da otomobil ile arazi aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaza, merkez İcadiye Mahallesi Kuyulu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 63 ACR 381 plakalı otomobil, 23 DJ 732 plakalı arazi aracına yandan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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