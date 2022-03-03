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Elazığ’da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 64 oldu

Elazığ’da hastaneye sevk edilen öğrenci sayısı 64 oldu
03.03.2022 13:46

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Olay, merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrencilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleriyle görüldü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevk edildi. İlk olarak 50 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Son olarak 14 öğrencinin rahatsızlanmasıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan öğrenci sayısı 64 oldu. Öte yandan, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve doğalgaz ekibi sevk edilmiş, yapılan ölçümlerde herhangi bir gaz tespit edilememişti. Ekiplerin incelemesinin sürdüğü bildirildi.

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