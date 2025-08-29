PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 4 yaralı

Elazığ’da kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KEBAN YOLUNDA MEYDANA GELDİ
Olay, merkez Şahinkaya Mahallesi Keban yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

4 KİŞİ YARALANDI
Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

