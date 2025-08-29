Elazığ’da hafif ticari araç şarampole uçtu: 4 yaralı

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ YARALANDI Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA KEBAN YOLUNDA MEYDANA GELDİ Olay, merkez Şahinkaya Mahallesi Keban yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.