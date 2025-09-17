PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ'da feci kaza: Minibüsün çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü

Elazığ’da yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı İdris Mursalov (8), hayatını kaybetti.

Elazığ'da minibüsün çarpması sonucu 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Malatya kara yolu Aşağı Demirtaş mevkisinde meydana geldi. B.Ş. yönetimindeki 44 ACF 582 plakalı minibüs, ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan İdris Mursalov'a çarptı. Kazada İdris ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İdris, kurtarılamadı. İdris'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, sürücü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

