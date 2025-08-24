Elazığ’da feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı! 1 yaralı

POLİS İNCELEME BAŞLATTI Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI Kazada otomobil sürücüsü M.T.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KAZA GEZİN KÖYÜ MEVKİİNDE OLDU Olay, Elazığ-Diyarbakır karayolu Gezin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T.K. yönetimindeki 23 ABB 284 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü.