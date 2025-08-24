Elazığ’da feci kaza: Direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca çarptı! 1 yaralı
Elazığ-Diyarbakır karayolunda Tofaş marka Şahin, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazada araç hurdaya dönerken sürücü ağır yaralandı.
ŞAHİN AĞACA ÇARPTI
Elazığ'da Tofaş marka Şahin'in ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.
KAZA GEZİN KÖYÜ MEVKİİNDE OLDU
Olay, Elazığ-Diyarbakır karayolu Gezin köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.T.K. yönetimindeki 23 ABB 284 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya döndü.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü M.T.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.