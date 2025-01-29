Elazığ’da devrilen soba faciası: 1’i ağır 3 yaralı

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 14:42 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 14:42

Edinilen bilgilere göre olay Esentepe Mahallesi Yaygın Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı bir evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Anne ve bir kızı alevlerin arasından kendi imkanları ile çıkmayı başarırken diğer kızı M.Y. ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Dumandan etkilenen anne ve kızı olay yerinde hazır bulunan ambulansta tedavi altına alınırken, ağır yaralanan M.Y. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.