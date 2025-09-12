PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ’da damat dehşeti: Kayınpederini bacaklarından vurdu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde çıkan tartışmada damat, 80 yaşındaki kayınpederini tabancayla bacaklarından vurdu. Yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, şüpheli damat kaçtı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde aile içi tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de bulunan 2 katlı bir evde meydana geldi. İddiaya göre, damat ile kayınpederi Süleyman B. (80) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle damat, yanında bulunan tabancayla kayınpederine ateş açtı.

Kurşunların her iki bacağına isabet etmesi sonucu yaralanan Süleyman B., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli damadın yakalanması için çalışma başlattı.

