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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023, 10:55 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023, 10:58

Elazığ’da çocukların kamyonet arkasında tehlikeli yolculuğu kamerada

Elazığ’da kimliği belirsiz 2 çocuğun, seyir halinde bulunan kamyonetin arkasına asılarak gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, merkeze bağlı İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen 2 çocuk, seyir halinde devam eden kamyonetin arka kısmına asılarak gitmeye başladı. Çocuklardan biri bir süre sonra kamyonetin arkasından atlarken diğer çocuk bir süre daha seyir halindeki kamyonete asılarak tehlikeli oyuna devam etti. Çocukların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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