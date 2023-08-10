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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023, 10:45 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023, 10:48

Elazığ’da cadde ortasında bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Elazığ’da dün cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 34 yaşındaki Mustafa Yüzügüllü hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Olay, şehrin en işlek caddesi olan Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gurup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Muhammet Yüzügüllü kalbinden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yüzügüllü, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Yüzügüllü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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