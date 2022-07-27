Haberler Yaşam Videoları Elazığ'da bitkin halde bulunan kızıl akbaba ekiplere teslim edildi

Elazığ'da bitkin halde bulunan kızıl akbaba ekiplere teslim edildi

Elazığ'da bitkin halde bulunan kızıl akbaba ekiplere teslim edildi
27.07.2022 12:37

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:47
Motosikletli sürücünün...
Yaşam 01:19
3 kişinin öldüğü olayda 10...
Yaşam 04:08
Trabzon Havalimanı tarihinin...
Yaşam 01:32
İstanbul Avcılar'da mahalleyi...
Yaşam 04:12
Artvin'de yavru arı bereketi
Yaşam 03:16
Kaza yapan otomobilin çarptığı...
Yaşam 02:55
Oksijen tüpü yüklü kamyon alev...
Yaşam 00:38
Dehşet görüntüler! 5 yavru...
Yaşam 02:46
Birçok kişi öldü! Mahalleli...
Yaşam 02:53
Söke'de çıkan yangını söndürme...
Yaşam 01:05
Sokak ortasında kız arkadaşını...
Yaşam 00:30
Öfkesini alamayan taraflar...

Elazığ’da bitkin halde bulunan kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde Murat Baydar isimli vatandaş, Karaoğlan deresi mevkiinde geçerken yolda bitkin halde bir kızıl akbaba buldu. Karaoğlan, uçamayan kızıl akbabayı arabasına alıp Karakoçan Genç Avcılar Dernek Başkanı Faruk İnce’ye teslim etti. Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan kızıl akbabaya teslim alan İnce, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bitkin kızıl akbabayı teslim alan ekipler, tedavisi yapılmak üzere hayvanı Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Kızıl akbabanın tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA