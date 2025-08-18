Elazığ’da baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması başlatıldı

SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİ

Olay, Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Taşpınar Köyü marina mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki A.A. serinlemek amacıyla Keban Baraj Gölü'ne girdi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU

Gencin bir süre sonra suda kaybolduğunu gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları da sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bölgeye ulaşan ekipler, baraj gölünde kaybolan genci bulmak için arama çalışmalarına başladı. Çalışmaların devam ettiği bildirildi.

BÖLGEDE GENİŞ ÖNLEM

Arama sırasında göl çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, yakınları da endişeli bekleyişini sürdürüyor.