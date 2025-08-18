PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ’da baraj gölünde kaybolan genci arama çalışması başlatıldı

Elazığ’ın Ağın ilçesinde serinlemek için Keban Baraj Gölü’ne giren 20 yaşındaki genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Ekiplerin bölgede arama çalışmaları sürüyor.

SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİ
Olay, Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Taşpınar Köyü marina mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 yaşındaki A.A. serinlemek amacıyla Keban Baraj Gölü'ne girdi.

BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU
Gencin bir süre sonra suda kaybolduğunu gören çevredekiler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları da sevk edildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Bölgeye ulaşan ekipler, baraj gölünde kaybolan genci bulmak için arama çalışmalarına başladı. Çalışmaların devam ettiği bildirildi.

BÖLGEDE GENİŞ ÖNLEM
Arama sırasında göl çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, yakınları da endişeli bekleyişini sürdürüyor.

