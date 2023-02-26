Elazığ'da 450 yılık tarihi konaklar depreme direniyor

Son 3 yılda 6 üzeri 3 büyük deprem gören Elazığ’ın 450 yıllık tescilli konakları, zamanın yanı sıra adeta depremlere de direniyor. En ufak çökme veya çatlağın olmadığı kerpiçten yapılan konaklar, görenleri şaşırtıyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde binlerce konut yıkılırken yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. 2020 yılında 6.8 büyüklüğündeki deprem ile sarsılan Elazığ, son olarak bu depremlerde de büyük hasar aldı. Şehir genelinde bir bina çökerken ağır hasarlı bina sayısı ise 2 bini geçti. Bunların yanı sıra Harput’un eteğindeki eski adı Hüseynik olan Ulukent Mahallesinde bulunan 450 yıllık tescilli tarihi konaklarda en ufak bir çatlak bile oluşmadı. Zamanında kerpiçten yapılan konaklar, zamanın yanı sıra adeta depremlere de direnmeyi başardı. En ufak zarar görmeyen tarihi konakları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor.