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Ekmekten kemik çıktı savunması pes dedirtti; "Olabilir, kemik de çıkar kıl da çıkar gayet normal"

Ekmekten kemik çıktı savunması pes dedirtti; "Olabilir, kemik de çıkar kıl da çıkar gayet normal"
04.05.2023 16:08

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Tekirdağ'da bir marketten aldığı ekmeğin içinden kemik çıkınca durumu bakkala bildiren vatandaş aldığı cevap karşısında şok oldu. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir bakkal marketten satın alınan ekmeğin içinden çıkan kemik, görenleri şaşkına çevirdi. Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bakkaldan ekmek alan F.G, akşam yemeğinde ekmeğin yanında duran cismin, eşi E.G.’nin fark etmesi üzerine kemik olduğunu anladı. F.K. isimli vatandaş, ekmeği aldığı işletmeye gittiğinde ise işletmecinin özür dilemek ve muhatap fırına bilgi vermek yerine iddiaya göre ‘Olabilir, kemik de çıkar kıl da çıkar gayet normal’ sözü karşısında ikinci şoku yaşadı. Bu vurdumduymazlık karşısında çözümü zabıtaya mail atmakta ve Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bilgi vermekte bulan vatandaş, “Yediğimiz ekmeğin hangi şartlarda üretildiğini kimler kontrol ediyor bilmiyorum ama bu ekmekleri satanların tavır ve sorumlulukları da aynen üretenler gibi olmalı” diyerek yetkilileri göreve davet etti.

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