Haberler
Yaşam Videoları
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu: Yüzde 38,36
Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 11:28
Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecekler için zam oranı belli oldu. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerine göre kira artışı yüzde 38,36 olarak belirlendi. Gayrimenkul uzmanı Gamze Özlü, A Haber’e yeni kira ödemelerinin detaylarını aktardı.
CANLI YAYIN