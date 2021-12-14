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Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçma macerası 10 kilometre sürdü

Ehliyetsiz sürücünün polisten kaçma macerası 10 kilometre sürdü
14.12.2021 09:44

OTOMATİK OYNAT

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Adana’da uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan sürücüsü 10 kilometre süren kovalamacanın ardından önü kesilerek kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Karafatma Mahallesi’nde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 01 ADP 425 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobilin sürücüsü Soner Y., polislerin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Telsiz anonsuyla bölgedeki diğer polis ekipleri ana arterlere ve caddelere konuşlandırıldı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca trafik kurallarını hiçe sayan Soner Y., Seyhan Devriye Ekiplerince önü kesildi. Seyhan ilçesine bağlı Baraj Caddesi üzerinde yakalanan sürücü Soner Y.’in ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Yakalanan sürücüye, ehliyetsizlikten, dur ihtarına uymama ve tehlikeli araç kullanmaktan trafik cezası uygulandı.

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