Ehliyetsiz servis şoförü cipe çarptı: 9'u öğrenci 10 yaralı!

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 18:57 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 18:57

53 ADF 795 plakalı öğrenci servisi, Ahmet Can S. yönetiminde ilerlerken, Soner Ç.'nin kullandığı 53 BB 947 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip dereye savruldu. Sürücü Soner Ç., cipin içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, iplerle dere yatağına inerek Soner Ç.'yi kurtardı. Yaralı sürücü, sedyeye bağlanarak yaklaşık 10 metre yukarı çekildi ve hastaneye kaldırıldı.



Serviste bulunan Eyma Y., Ereva E., İbrahim T., Umut Ö., Elif Su T., Ömer Faruk V., Esma Y., Feyza T., ve Emin Y. isimli öğrenciler, kazada yaralanarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.



Kaza sonrası yapılan incelemeler, öğrenci servisini kullanan sürücü Ahmet Can S.'nin ehliyetsiz olduğunu ortaya çıkardı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, servis sürücüsünün ehliyetsiz araç kullanması başta olmak üzere tüm detaylar inceleniyor. Yaralıların tedavileri sürerken, olay bölgesinde güvenlik önlemleri alındı.