SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Ehliyetsiz servis şoförü cipe çarptı: 9'u öğrenci 10 yaralı!
Haberler Yaşam Videoları

Ehliyetsiz servis şoförü cipe çarptı: 9'u öğrenci 10 yaralı!

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 18:57 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 18:57

Rize’nin Güneysu ilçesi Ulucami köyünde meydana gelen trafik kazasında öğrenci servisi ile cip çarpıştı. Kazada, dereye uçan cipin sürücüsü ve serviste bulunan 9 öğrenci yaralandı.

53 ADF 795 plakalı öğrenci servisi, Ahmet Can S. yönetiminde ilerlerken, Soner Ç.'nin kullandığı 53 BB 947 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle cip dereye savruldu. Sürücü Soner Ç., cipin içinde sıkıştı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, iplerle dere yatağına inerek Soner Ç.'yi kurtardı. Yaralı sürücü, sedyeye bağlanarak yaklaşık 10 metre yukarı çekildi ve hastaneye kaldırıldı.

Serviste bulunan Eyma Y., Ereva E., İbrahim T., Umut Ö., Elif Su T., Ömer Faruk V., Esma Y., Feyza T., ve Emin Y. isimli öğrenciler, kazada yaralanarak çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yapılan incelemeler, öğrenci servisini kullanan sürücü Ahmet Can S.'nin ehliyetsiz olduğunu ortaya çıkardı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, servis sürücüsünün ehliyetsiz araç kullanması başta olmak üzere tüm detaylar inceleniyor. Yaralıların tedavileri sürerken, olay bölgesinde güvenlik önlemleri alındı.

SIRADAKİ VİDEO
Takı kavgası cinayetle bitti: Eşini öldüren adama müebbet hapis cezası!
29.11.2024Cuma
Batman'da otomobil dereye düştü: 1 ölü!
29.11.2024Cuma
Hafta sonu hava nasıl olacak?
29.11.2024Cuma
Ankara'da sokak hayvanları derneğine 'haksız kazanç' operasyonu: 9 gözaltı
29.11.2024Cuma
Taksim'de sevgilisini darbeden kişiye garsonlardan müdahale! Tekme tokat dövüp dışarı attılar
29.11.2024Cuma
Bunlar da Var
Kayseri’de garip olay! Kardan adamı ceset sandı ortalığı birbirine kattı 00:50
Kayseri'de garip olay!
28.11.2024Perşembe
Küçükçekmece’de cinayet: 1 ölü! 01:38
Küçükçekmece’de cinayet: 1 ölü!
28.11.2024Perşembe
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst’tan istifa sorusuna yanıt 06:58
Giovanni van Bronckhorst'tan istifa sorusuna yanıt
28.11.2024Perşembe
Beşiktaş’a havaalanında protesto! 02:06
Beşiktaş’a havaalanında protesto!
29.11.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA