Haberler Yaşam Videoları Eğlence parkında korku dolu anlar! Timsahla selfie yapmaya çalıştı kolunu kaptırdı…

Eğlence parkında korku dolu anlar! Timsahla selfie yapmaya çalıştı kolunu kaptırdı…

Eğlence parkında korku dolu anlar! Timsahla selfie yapmaya çalıştı kolunu kaptırdı…
26.11.2021 00:01 - Son Güncelleme: 26.11.2021 00:18
Ana Sayfa 01:24
Yargı 11. bölüm 2. fragmanı...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 30. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:03
Alparslan Büyük Selçuklu 4....
Ana Sayfa 00:44
Trabzon’da silahlı kavga
Ana Sayfa 01:51
Başkan Erdoğan'dan kadına...
Ana Sayfa 05:56
İBB Meclisi'nde İmamoğlu...
Ana Sayfa 01:34
CHP’li vekiller Demirtaş'ı...
Ana Sayfa 00:53
Madonna yatak odasından...
Ana Sayfa 00:27
Metroda bıçak çeken saldırgan...
Ana Sayfa 00:28
Metro saldırganı 3 suçtan...
Ana Sayfa 03:22
Metroda bıçak çeken şahsın...
Ana Sayfa 00:12
Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu...

Yer: Filipinler… Bir eğlence parkında gördüğü timsah ile selfie yapmaya çalışan Nehemias Chipada isimli adam, bir anda hareketlenen timsaha kolunu kaptırarak parçalattı. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.

Yaşam Videoları

Filipinler'de bir eğlence parkında gördüğü timsah ile selfie yapmaya çalışan Nehemias Chipada isimli adam, bir anda hareketlenen timsaha kolunu kaptırarak parçalattı. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.

AMELİYATA ALINARAK KOLU DİKİLDİ

Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Chipada isimli adam ameliyata alındı ve kolu dikildi. Babasının yaralanmasıyla ilgili konuşan Mercy Joy Chipada isimli kız, "Orada bizi uyarıcı nitelikte hiçbir yazı yoktu. Bu nedenle babam timsahı maket sandı. Eğer uyarı olsaydı yanına gitmezdi" dedi.

''BİR ANDA ÇIĞLIK SESİ DUYDUK

Nehemias Chipada'nın parkta uğradığı saldırıya tanık olanlar da o anları anlattı. Tanıklardan Rogelio Pamisa Antiga, "Bir anda çığlık sesleri duyduk ve bölgeye koştuk. Talihsiz adam yerde acı içerisinde kıvranıyordu" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA