Eğlence parkında korku dolu anlar! Timsahla selfie yapmaya çalıştı kolunu kaptırdı…

Filipinler'de bir eğlence parkında gördüğü timsah ile selfie yapmaya çalışan Nehemias Chipada isimli adam, bir anda hareketlenen timsaha kolunu kaptırarak parçalattı. Olay anı ise saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi.

AMELİYATA ALINARAK KOLU DİKİLDİ

Olayın ardından hızla hastaneye kaldırılan Chipada isimli adam ameliyata alındı ve kolu dikildi. Babasının yaralanmasıyla ilgili konuşan Mercy Joy Chipada isimli kız, "Orada bizi uyarıcı nitelikte hiçbir yazı yoktu. Bu nedenle babam timsahı maket sandı. Eğer uyarı olsaydı yanına gitmezdi" dedi.

''BİR ANDA ÇIĞLIK SESİ DUYDUK

Nehemias Chipada'nın parkta uğradığı saldırıya tanık olanlar da o anları anlattı. Tanıklardan Rogelio Pamisa Antiga, "Bir anda çığlık sesleri duyduk ve bölgeye koştuk. Talihsiz adam yerde acı içerisinde kıvranıyordu" ifadelerini kullandı.