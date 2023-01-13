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Edremit polisinden dolandırıcılara büyük darbe

Edremit polisinden dolandırıcılara büyük darbe
13.01.2023 22:00

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’den Balıkesir'in Edremit ilçesine 3 şahsın gelerek Edremit ilçesinde ikamet eden 74 yaşındaki S.Y'ye kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak vatandaşa ait içerisinde antika ve ziynet eşyası bulunan yaklaşık 2 milyon TL değerinde ki 41 parça ziynet eşyasını aldıkları ihbar edilmesi üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet görevlilerince müşterek ve koordineli bir çalışma başlatıldı. Edremit ilçesinde ikamet eden yaşlı kadından 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyaları aldıkları tespit edilen Musa Ö. (61), Mahmut Ruhi Ö. (30) ve Mehmet T. (48) isimli şahısların özel bir araç ile Adana üzerinden Şanlıurfa iline gittikleri tespit edilmesi üzerine Edremit ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Adana Emniyet Müdürlüğü görevlilerine bilgi verilerek şüpheli şahıslar Adana’nın Pozantı ilçesinde kovalama neticesinde kıskıvrak yakalandılar.

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