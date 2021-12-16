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Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
16.12.2021 14:30

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen kar Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde etkili olmaya başladı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha saatlerinde ara ara etkisini artırmasıyla Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt köyünü beyaza bürüdü. Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Edirne’nin balkan köylerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor.

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