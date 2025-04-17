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Edirne’de yaya geçidinde kaza kamerada: 2 yaralı
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Edirne’de yaya geçidinde kaza kamerada: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 17.04.2025 01:07:43 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 01:10:07

Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana gelen kazada, otomobilin yaya geçidinde motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Edirne'nin Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana gelen kazada, B.A. yönetimindeki 22 KC 966 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan F.D.'nin kullandığı 22 ABS 768 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.D. ve arkasında bulunan kadın yolcu yere savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü B.A., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazanın gerçekleştiği anlar, çarpışan otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

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