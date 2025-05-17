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Edirne’de trajik olay: 94 yaşındaki adam pencereden düşerek hayatını kaybetti
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Edirne’de trajik olay: 94 yaşındaki adam pencereden düşerek hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.05.2025 16:57:44

Edirne’nin 1. Murat Mahallesi’nde bir apartmanın ikinci katındaki pencereden düşen 94 yaşındaki Remzi Kunduracı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edirne'nin 1. Murat Mahallesi 5. Sokak'ta, bir apartmanın ikinci katında meydana gelen trajik olayda, 94 yaşındaki Remzi Kunduracı, evinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede, kalbi duran Kunduracı'ya kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kunduracı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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