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Edirne’de tır kazası: 20 tonluk tır köprüden düştü! 2 yaralı
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Edirne'de tır kazası: 20 tonluk tır köprüden düştü! 2 yaralı

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 23:47 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 23:47

Sırbistan uyruklu sürücünün kullandığı ve 20 ton ağırlığında olan tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyerlere çarparak köprüden düştü. Kaza sonucu, tır sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın ardından olay yerine gelen çekici vinç ile yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından, tır köprü üzerine çıkartıldı. Yaklaşık 3 saat boyunca kapalı kalan Uzunköprü-Keşan yolu, çalışmalar tamamlandıktan sonra yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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