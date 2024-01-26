Kaza, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Edirne şehir girişinde bulunan Doktor Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü girişinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kapıkule’den Edirne’ye seyir halinde olan Ferdi Kutlu idaresindeki 16 Z 7969 plakalı otomobilde direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak ters halde durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden vatandaşlarında yardımıyla yaralı olarak çıkarılan sürücü Kutlu, ambulans içerisinde şoka girdi.
Yaşadığı kazanın şokunu atamayan Kutlu, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için otomobilin elektrik aksamını kontrol ederek güvenlik önlemi aldı.