Edirne’de su deposunda facia: 5 işçi kimyasal maddeden zehirlendi

Edirne'nin Keşan ilçesinde boyamak için girdikleri su deposunda kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi ile onları kurtarmak isteyen 2 işçi zehirlendi. Olayda 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Paşayiğit Mahallesi'nde altyapı çalışmaları süren Keşan Organize Sanayi Bölgesi alanındaki su deposunda meydana geldi. İddiaya göre, depo içinde boya yapan 3 işçi bir süre sonra kimyasal maddeden zehirlenerek fenalaştı. Yardım isteyen işçilerin yanına giren 2 arkadaşları da kimyasal maddeden etkilenip baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depodan çıkarılan işçiler ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.