PODCAST CANLI YAYIN

Edirne’de su deposunda facia: 5 işçi kimyasal maddeden zehirlendi

Edirne’nin Keşan ilçesinde su deposuna girerek boya yapan 3 işçi kimyasal maddeden zehirlendi, arkadaşlarını kurtarmak isteyen 2 işçi de fenalaştı. Toplam 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde boyamak için girdikleri su deposunda kimyasal maddeden etkilenen 3 işçi ile onları kurtarmak isteyen 2 işçi zehirlendi. Olayda 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Paşayiğit Mahallesi'nde altyapı çalışmaları süren Keşan Organize Sanayi Bölgesi alanındaki su deposunda meydana geldi. İddiaya göre, depo içinde boya yapan 3 işçi bir süre sonra kimyasal maddeden zehirlenerek fenalaştı. Yardım isteyen işçilerin yanına giren 2 arkadaşları da kimyasal maddeden etkilenip baygınlık geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Depodan çıkarılan işçiler ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Ankara’da kayınpeder vahşeti: Başak Arslan için kadınlar omuz omuza!
Ankara’da kayınpeder vahşeti: Başak Arslan için kadınlar omuz omuza!
Barrack'ın "Sykes Picot" itirafının aylar sonra kokusu çıktı
Barrack'ın "Sykes Picot" itirafının aylar sonra kokusu çıktı
Edirne’de korkunç aile faciası: Yemeklere siyanür kattığını söyledi, evi ateşe verdi! | Annesine baltayla abisine bıçakla saldırdı
Edirne’de korkunç aile faciası: Yemeklere siyanür kattığını söyledi, evi ateşe verdi! | Annesine baltayla abisine bıçakla saldırdı
Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm
Maltepe'de atış poligonunda korkunç ölüm

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle