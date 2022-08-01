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Edirne’de şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan bebeği AFAD kurtardı

Edirne’de şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan bebeği AFAD kurtardı
01.08.2022 09:25

OTOMATİK OYNAT

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Edirne'de aniden bastıran şiddetli yağış sonrası bebeğiyle birlikte mahsur kalan aileyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı. Edirne’de aniden bastıran şiddetli yağış sonrası kentin birçok yerinde hayat felç oldu. Edirne’ye bağlı Bosnaköy mevkiinde piknik yapan aile bebeğiyle birlikte yoğun yağış sebebiyle mahsur kaldı. Otomobilleriyle bölgeye giderek piknik yaptıkları esnada yağmur sularından dolayı meydana gelen su birikintileri ve toprak yolun çamura dönmesi nedeniyle kırsal alanda kalan aile bebekleriyle birlikte alandan çıkamadı. Daha sonra 112 acil çağrı merkezini arayan aile yardım istedi.

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