Edirne’de otomobil direğe ok gibi saplandı: 3 yaralı

Kamyon sürücüsü M.Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, ilçe merkezindeki kavşakta yaşandı. M.Ö. idaresindeki kamyon ile M.V. yönetimindeki 55 ACF 479 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine ok gibi saplandı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile çarpışan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.