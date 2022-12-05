Edirne'de meydana gelen kazada motosikletten düşen kurye yaralandı

Edirne’de meydana gelen kazada motosikletten düşerek yaralanan kurye hastaneye kaldırdı. Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne İstasyon Mahallesi Açelya Sokak mevkiinde meydana geldi. 34 FHM 876 plakalı motosikletten düşen sürücü E.T. yaralandı. Çalıştığı İş yerinden aldığı siparişleri adrese götürmek için motosikletle seyir halindeyken kuryenin düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan kuryeyi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.