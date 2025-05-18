Edirne’de korkunç kaza kamerada: Otomobil minibüse çarptı! 4 yaralı

Giriş Tarihi: 18.05.2025 18:33:19

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından bir araç, park halindeki minibüse çarparak durabilirken, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.A. yönetimindeki 22 AL 307 plakalı otomobil ile M.T.'nin kullandığı 22 EK 649 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.T.'nin kullandığı araç savrularak yol kenarında park halinde bulunan bir minibüse çarptı. Şiddetli çarpışmanın ardından araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen Edirne İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan toplam 4 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri kazanın nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlatırken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri da soruşturmaya dahil edildi.