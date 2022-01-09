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Edirne’de kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Edirne’de kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
09.01.2022 14:29

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Edirne’de bir kurumun bahçesinde hayvanların soğuktan korunmaları için yapılan kulübede kedi ile köpeğin dostluğu görenlerin içini ısıtırken, bazı vatandaşları ise şaşkına çeviriyor. Edirne’de soğuk kış günlerinden hayvanlarının korunması için kurum bahçesinde yapılan kulübede dost olan kedi ve köpek birbirlerinden hiç ayrılmıyor. Birbirlerine düşman olarak bilinen köpek ve kedinin dostluğunu görenlerin ilgi odağı olurken, Edirne Tapu Müdürlüğü’ne işlemlerini yapmak için gelen vatandaşlar ise kedi ve köpeklerin birbirine gösterdiği sevginin tüm insanlara örnek olacak bir durum olduğunu söylediler.

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