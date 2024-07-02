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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024, 14:13 Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2024, 14:13

Edirne'de kamyonetin koyun sürüsüne çarpma anı kamerada: 16 koyun telef oldu

Edinilen bilgilere göre, Romanya uyruklu Miu Alexandru'nun kullandığı kamyonet, Lalapaşa Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda karşıya geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada, sürüdeki 16 koyun telef olurken, kamyonet sürücüsü yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, telef olan hayvanlar sebebiyle kapanan yolda araçların kontrollü olarak ilerlemesini sağladı. İtfaiye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yolda trafik normale döndü. Koyunları güden Adil Gavaz, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, sürücünün duracağını düşündüğünü ifade etti. Sürücüye işaret yapsa da kamyonetin sürüye daldığını anlatan Gavaz, 16 koyunun telef olduğu söyledi.

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