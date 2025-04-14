Edirne’de kalp krizi geçiren vatandaşın yardım istediği an kamerada

Giriş Tarihi: 14.04.2025 01:05:36 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 01:09:33

Edirne'nin Sabuni Mahallesi Çilingirler Caddesi'nde meydana gelen olayda, 54 yaşındaki Ulaş Ciyerci yolda yürürken kalp krizi geçirdi. Yardım istemek için bir kıraathaneye giren Ciyerci, mekanda bulunanlara kalp rahatsızlığı olduğunu ve fenalaştığını söyleyerek ambulans çağırmalarını istedi.

Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınan Ulaş Ciyerci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ciyerci'nin yardım istemek için girdiği kıraathanedeki son anları, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.