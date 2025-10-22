Edirne’de feci kaza: Elektrikli bisiklet sürücüsü otomobilin altında can verdi

KONTROLÜNÜ KAYBEDİP YOLA DÜŞTÜ

Kaza, akşam saatlerinde Edirne'nin Alemdar Sokak üzerinde meydana geldi. Üç tekerlekli elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, aracının kontrolünü kaybederek devrildi.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Bu sırada arkadan gelen R.Z. yönetimindeki 34 TR 689 plakalı otomobil, yola düşen sürücüyü fark edemeyerek üzerinden geçti. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sürücü için çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği belirlenemeyen sürücüyü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobil sürücüsü R.Z., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.