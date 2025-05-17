Edirne’de direksiyon hakimiyetini kaybeden tır tarlaya devrildi: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 17.05.2025 15:26:19

Edirne'nin Lalapaşa yolunda, A.E. yönetimindeki 22 ACH 045 plakalı treyler silobas tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü A.E., hastaneye kaldırıldı. Tarlaya devrilen çimento dolu silobas treyler tır, olay yerine çağrılan vinçlerin yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.