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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023, 21:44 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2023, 22:21

Edirne’de can pazarı: Yangında mahsur kalanları kurtarmak için saniyelerle yarıştılar

Edirne’de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla pencere ve balkonlardan kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı. Kısa sürede aparmanı kaplayan dumanlar, evlerinde bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yoğun duman nedeniyle binanın merdivenini kullanamayan vatandaşlar, pencere ve balkonlara koştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, 5 kişiyi itfaiye merdiveniyle cam ve balkonlardan kurtardı. Kurtarılan vatandaşlara ilk müdahale olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, diğer vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edirne’de can pazarı: Yangında mahsur kalanları kurtarmak için saniyelerle yarıştılar

Kurtarılan vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Yoğun duman nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği için yere yatıp ağzını havluyla kapattığını anlatan bir vatandaş, ilk başta yaşananları bir rüya olarak algıladığını söyledi. Diğer vatandaşlar da, yoğun duman nedeniyle apartmanda göz gözü görmediğini ve itfaiye merdiveniyle kurtarıldıklarını anlattılar.

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